Назван самый техничный футболист в сборной России

Полузащитник "Монако" Александр Головин назвал самого техничного футболиста сборной России.

"Для меня — Леха Миранчук. Мне очень нравится его стиль техники. Этот стиль бывает разным. У него очень классное первое касание. Ему любую передачу дают, он ее останавливает так, будто у него мяч и был. Такая у него особенность. С ним очень легко играть, это правда", - сказал Головин в интервью "Матч ТВ".

В текущем сезоне Алексей Миранчук провел за "Атланту Юнайтед" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 2 результативные передачи. На счету полузащитника 4 матча в составе сборной России в 2025 году - в этих встречах россиянин отметился 2 забитыми голами и 1 голевой передачей.

В ноябре национальная команда России провела две домашние товарищеские встречи - подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Перу (1:1) и уступили Чили (0:2).