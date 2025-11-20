Легионер «Ахмата» может получить российский паспорт

Нападающий «Ахмата» Эгаш Касинтура заявил, что вскоре может получить российский паспорт.

© ФК «Ахмат»

«Желание получить паспорт есть, это сильно упростит жизнь в России – в плане виз, документов, всей бюрократии. Сейчас многие вещи делать сложно. Что-то хочешь оформить – а у тебя нет доступа», – сказал Касинтура.

Касинтура проводит первый сезон в «Ахмате» – летом перебрался к грозненцам за 1,2 млн евро из махачкалинского «Динамо». В текущем розыгрыше анголец – самый результативный игрок команды Станислава Черчесова – 13 матчей, пять голов и три голевых передачи.

Касинтура играет в России с 2021 года – тогда игрок начал свою профессиональную карьеру в «Уфе». При этом он до сих пор не заигран за сборную Анголы.

«Ахмат» идет 11-м после 15-го тура РПЛ.