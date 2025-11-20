"Локомотив" предложил Овчинникову должность

"Локомотив" предложил Сергею Овчинникову должность в клубной академии.

По информации источника, московский "Локомотив" предложил Сергею Овчинникову стать директором академии клуба. Овчинникову интересен этот вариант, но его не хотят отпускать РФС - на данный момент он занимает пост начальника отдела подготовки тренеров академии РФС.

Сергей Овчинников выступал за столичный "Локомотив" с 2002 по 2005 год, а также с 1992 по 1997 год. Также он был игроком московского "Динамо", "Порту" и "Бенфики". После завершения карьеры профессионального футболиста Сергей Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА, сборной России и был главным тренером минского "Динамо" и "Кубани".

Ранее московский "Локомотив" объявил о назначении Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. На этом посту он сменил Владимира Леонченко, который работал в клубе с 2020 года.