Объявлены номинанты на премию «Первая пятерка»

Детская футбольная лига имени Виктора Горлова объявила номинантов на ежегодную национальную премию «Первая пятерка» по итогам 2025 года. Награда вручается лучшему молодому игроку года в Российской Премьер-Лиге. В списке номинантов игроки не старше 21 года, которые сыграли за свою команду не менее 50% матчей в Мир РПЛ.

Список претендентов на премию «Первая пятёрка-2025»:

Награда может вручаться каждому футболисту лишь один раз. Поэтому в числе номинантов нет Алексея Батракова, который получил приз в прошлом году.

Как сообщается на сайте ДФЛ, лауреат премии определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры клубов РПЛ, наставники юношеских, молодежной и национальной сборных, представители РФС, РПЛ, Первой Лиги, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты и читатели «Советского спорта».