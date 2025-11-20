Титов высказался о совмещении работы в сборной России и клубе

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов назвал нежелательным совмещение работы в сборной России и на клубном уровне. Ранее главный тренер национальной российской команды Валерий Карпин ушёл из московского «Динамо», которое возглавлял с лета 2025 года.

— Как относитесь к совмещению постов главного тренера сборной с руководством клубной командой?

— Мы видим, какие результаты у «Динамо». Валерий Георгиевич Карпин человек, не робот. Отдыхать-то ему тоже надо. Работать в таком режиме практически без выходных — по мне, это не дело. И я считаю, что совмещение нежелательно, — приводит слова Титова «Российская газета».

12 ноября команда Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, а 15 ноября россияне в Сочи со счетом 0:2 уступили чилийцам.