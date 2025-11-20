Полузащитник «Манчестер Юнайтед» согласен на аренду в «Наполи»

Майну согласен на аренду в «Наполи». Хавбек «МЮ» хочет играть с Мактоминеем и Хейлундом (GIFN)
Кобби Майну не против продолжить сезон в «Наполи».
Ранее сообщалось, что клуб Серии А хочет арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед» в январе.
Итальянцы очень заинтересованы в услугах 20-летнего футболиста, подчеркивает Get Italian Football News.
Ключевым фактором, определяющим успех потенциального трансфера, является связь игрока с его бывшими партнерами по команде. Отмечается, что Майну хотел бы выступать вместе со Скоттом Мактоминеем и Расмус Хейлундом, которые уже играют в составе неаполитанцев.
Клуб стремится быстро завершить сделку по Майну, чтобы усилить свой состав для защиты титула во второй половине сезона. Успешное приобретение «Наполи» других молодых игроков рассматривается как еще один важный фактор привлечения англичанина.
Даниэль Кормье: «Если бы Махачев подрался с Рахмоновым, это был бы самый тяжелый бой в его карьере»
Майну согласен на аренду в «Наполи». Хавбек «МЮ» хочет играть с Мактоминеем и Хейлундом (GIFN)
Федор Смолов: «У «Крыльев» парень вышел на замену и говорит: «######, ##### конченый». Судья спрашивает: «Он кому сказал?» Я говорю: «Да тебе». Он ему сразу красную дал»
Даниэль Кормье: «Если бы Махачев подрался с Рахмоновым, это был бы самый тяжелый бой в его карьере»
Майну согласен на аренду в «Наполи». Хавбек «МЮ» хочет играть с Мактоминеем и Хейлундом (GIFN)
Федор Смолов: «У «Крыльев» парень вышел на замену и говорит: «######, ##### конченый». Судья спрашивает: «Он кому сказал?» Я говорю: «Да тебе». Он ему сразу красную дал»