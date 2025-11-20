Полузащитник «Манчестер Юнайтед» согласен на аренду в «Наполи»

Кобби Майну не против продолжить сезон в «Наполи».

© Sports.ru

Ранее сообщалось, что клуб Серии А хочет арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед» в январе.

Итальянцы очень заинтересованы в услугах 20-летнего футболиста, подчеркивает Get Italian Football News.

Ключевым фактором, определяющим успех потенциального трансфера, является связь игрока с его бывшими партнерами по команде. Отмечается, что Майну хотел бы выступать вместе со Скоттом Мактоминеем и Расмус Хейлундом, которые уже играют в составе неаполитанцев.

Клуб стремится быстро завершить сделку по Майну, чтобы усилить свой состав для защиты титула во второй половине сезона. Успешное приобретение «Наполи» других молодых игроков рассматривается как еще один важный фактор привлечения англичанина.