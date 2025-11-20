Стал известен победитель премии "Джентльмен года"

Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Мостовой стал лауреатом премии "Джентльмен года". Об этом сообщила газета "Комсомольская правда".

Тройка претендентов была выбрана по итогам голосования болельщиков. На награду также претендовали голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев и нападающий махачкалинского "Динамо" Гамид Агаларов. По итогам голосования Мостовой получил 42 очка, Агкацев - 35, Агаларов - 19.

Мостовому 28 лет, он выступает за "Зенит" с 2020 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем суперкубка страны и обладателем Кубка России в 2024 году. В 20 матчах текущего сезона он забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.

Премия "Джентльмен года" учреждена "Комсомольской правдой" в 1994 году и носит имя Федора Черенкова. В прошлом году лауреатом премии стал нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин. Мостовой стал шестым игроком "Зенита", который выиграл эту награду, ранее из состава сине-бело-голубых ее вручали Александру Кержакову (2004), Константину Зырянову (2007), бразильцу Халку (2014), Артему Дзюбе (2015) и Юрию Жиркову (2019). Рекордсменом является московский ЦСКА, футболисты которого выигрывали премию девять раз.