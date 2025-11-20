Адвокат объяснил, почему Кокорин повторит судьбу Ефремова

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин может повторить судьбу актера Михаила Ефремова. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов).

«Думаю, это тот случай, когда безнаказанность порождает беззаконие. Мы видим, что есть огромное количество нарушений, штрафов, и это не останавливает человека от дальнейших проступков. Более того, на его машине стоят номера «ВОР». Я никогда не беру себе «красивые» номера на автомобиль, не стремлюсь выглядеть приоритетным, показать себя. Здесь — совсем другая ситуация. Плюс, человек гонит 200 км/ч, но понимает, что нарушает, а также понимает, что ничего ему за это не будет. Поэтому продолжает вести себя неправомерно. В конечном итоге, рано или поздно это все равно заканчивается не очень хорошо. Я бы связал первое преступление Кокорина с его нынешним поведением. Это его личность, на мой взгляд, он не изменил отношения после совершенного преступления. К сожалению, таких случаев много — не только с футболистами или с известными людьми. Не исключаю, что Кокорин повторит судьбу Михаила Ефремова рано или поздно, если будет продолжать совершать правонарушения. А я со своей стороны убежден, что все так и продолжится», — констатировал Сильвестри.

Кокорин чуть не сбил двух женщин на пешеходном переходе в Москве и продолжил движение за рулем автомобиля BMW. За это правонарушение ему был выписан штраф на сумму 1,5 тыс. рублей.