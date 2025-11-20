Агент игрока «Штутгарта» высказался об интересе «Спартака»

Агент полузащитника «Штутгарта» Силас Мвумпа высказался о возможном переходе игрока в «Спартак».

«Он бы мог поехать играть в Россию. Тем более в январе он сможет вести переговоры с любыми клубами. В прошлом году Силасом интересовался «Краснодар», – сказал агент Силаса Мехмет Эсер.

Силас не сыграл ни одного матча за «Штутгарт» в этом сезоне, прошлый провел в аренде в «Црвене Звезде» (пять голов и голевая в 15 матчах). Ранее сообщалось, что конголезец сменит клуб ближайшей зимой.

Стоимость вингера на Transfermarkt – 4 млн евро. В сезоне Бундеслиги-2020/21 он стал восьмым лучшим бомбардиром.

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда – партнер Силаса по сборной ДР Конго.