Футболист "Динамо" поделился мнением о возможном возвращении Лички

Нападающий "Динамо" Ярослав Гладышев высказался о возможном возвращении Марцела Лички на пост главного тренера.

© Rusfootball

"Не мне судить. При Личке у меня получалось полсезона. Тяжело говорить о его возвращении", - цитирует Гладышева "Чемпионат".

Ранее московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

Марцел Личка был главным тренером бело-голубых с лета 2023 года по май текущего года - под его руководством "Динамо" становилось бронзовым призером чемпионата России. На данный момент чешский специалист является безработным - ранее он покинул пост главного тренера турецкого "Фатих Карагюмрюк".