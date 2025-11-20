Губерниев объяснил, как Романову стать «спартаковским государем»

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что Вадиму Романову, чтобы продолжить тренировать «Спартак», нужно будет добиться положительного результата в дерби с ЦСКА.

© ФК «Спартак»

«Спартак» в матче 16‑го тура МИР РПЛ 22 ноября дома сыграет с ЦСКА. Романов 11 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Деяна Станковича.

— ЦСКА — фаворит. Челестини хорош. Что придумает Романов для того, чтобы изменить игру и попробовать успешно сыграть? Сложно сказать. Хочется ему пожелать удачи. Если Романов хочет стать «спартаковским государем» и получить ярлык на царство, то с ЦСКА нужно показать хорошую игру. Ну и футболисты должны порадовать. А то опять назначат чёрт‑те кого в «Спартак», и все будут страдать. От этого матча жду много искрометного футбола, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

ЦСКА после 15 туров чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка и отставая от идущего первым «Краснодара» по дополнительным показателям. «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.