Тренер турецкого клуба отказался возглавить "Динамо"

Главный тренер "Истанбул Башакшехир" Нури Шахин отказался от предложения о работе в московском "Динамо".

По информации Sport24, главный тренер "Истанбул Башакшехир" Нури Шахин отказался возглавлять московское "Динамо". Сообщается, что спортивный директор бело-голубых Желько Бувач связывался с турецким специалистом по поводу возможного назначения будущей зимой.

Напомним, что 17 ноября Валерий Карпин покинул московское "Динамо" и заявил, что решил сосредоточиться на сборной России. Отметим, что российский специалист проработал в клубе менее пяти месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера в команде является Ролан Гусев.

После первого круга чемпионата России под руководством Валерия Карпина бело-голубые занимали 10 строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.

Следующий матч московское "Динамо" проведёт на своём поле против махачкалинского "Динамо". Игра состоится в воскресенье, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.