Тренер «Урала»: «Спартак» должен возглавлять россиянин

Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко высказался о «Спартаке» после увольнения Деяна Станковича.

– Вы видите тренера, способного прийти в «Спартак» и сразу дать результат?

– Мы можем говорить что угодно, однако главное, чтобы его видели руководители клуба. Они отвечают за результат. Но то, что на рынке такие тренеры есть, – факт.

Я же как бывший игрок и болельщик «Спартака» хочу только одного – чтобы команда боролась за чемпионство. Клуб с такой историей и болельщиками обязан нацеливаться только на первые места.

– Не слишком ли в «Спартаке» увлеклись иностранными кадрами?

– Я убежден, что у нас есть тренеры, способные работать успешнее большинства иностранцев, которые были в «Спартаке».

Люди, чья квалификация лично у меня не вызывает сомнений. Я за то, чтобы «Спартак» возглавили российские специалисты, – сказал Мирослав Ромащенко.