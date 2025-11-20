Агент Миранчука оценил состояние здоровья игрока

Агент Владимир Кузьмичев в беседе с Rusfootball.info высказался о состоянии здоровья Антона Миранчука.

Миранчук получил травму в 12-м туре РПЛ против "Ахмата".

"С Антоном все в порядке, но восстановление чуть затянулось. Еще какое-то время он будет отсутствовать. Но в целом ничего критичного нет, скоро будет готов", - отметил агент.

В текущем сезоне полузащитник провел за бело-голубых во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Напомним, что россиянин перешел в "Динамо" из "Сьона" в летнее трансферное окно текущего года.