Овчинников покинул РФС

Сергей Овчинников покинул должность начальника отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС), сообщает пресс‑служба организации.

© РФС

Бывший вратарь сборной России возглавит клубную академию московского «Локомотива». В РФС Овчинников работал с 2023 года.

— Мы благодарим Сергея Ивановича за очень масштабную и честную работу, которую он проделал в Академии РФС. Его опыт, знания и внимание к нашим тренерам стали важной частью развития нового вектора образования. Мы с уважением относимся к решению Сергея продолжить путь в «Локомотиве», с которым связаны самые яркие страницы его игровой карьеры. Искренне желаем удачи и ярких достижений на новом жизненном этапе, — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Овчинников выступал за московский «Локомотив» с 1991 по 1997 год и с 2002 по 2005 год. В составе железнодорожников по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.