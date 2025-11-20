В "Спартаке" сообщили, когда Угальде и Гарсия вернутся в расположение клуба

Пресс-служба московского "Спартака" сообщила дату возвращения нападающих Манфреда Угальде и Ливая Гарсии в расположение команды.

"Оба возвращаются поздно вечером 20 ноября. После чего присоединятся к команде", - передает слова пресс-службы "Спартака" Metaratings.

Футболисты московского клуба пропустили тренировку команды сегодня, 20 ноября, так как выступали за свои национальные сборные. Мартин Угальде играл за Коста-Рику, Ливай Гарсия - за Тринидад и Тобаго.

На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 15-ти встречах. Красно-белые одержали 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения в лиге.

Следующий матч подопечные Вадима Романова проведут 22 ноября против ЦСКА в рамках РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.