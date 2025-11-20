Логашов считает, что Карпин не провалился в «Динамо»

Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Анне ИВАНОВОЙ возможный приход Валерия Карпина в «Ростов».

– Удивит ли вас возвращение Карпина в «Ростов»?

– Конечно удивит. Он же сказал, что хочет на сборной опять сосредоточиться и как-то опять всех удивить. Мне кажется, это крайне маловероятно на данный момент. Тем более, что у «Ростова» сменилось руководство. Поэтому мы навряд ли уже увидим Георгиевича в ростовском клубе, по крайней мере, ближайший год.

– Карпин сказал, что сосредоточится на сборной России. Но не станет ли ему скучно при таком формате работы?

– Как может быть скучно работать в сборной? Мне кажется, что нет. Он когда уходил из «Ростова»,какое-то время не возглавлял команду чемпионата, а только как раз сборной и занимался. И очень хорошо проводил время – ходил на игры, работал. Каждый день туры просматривать, анализ делать – это все работа. Я думаю, скучно не будет. Не может быть скучно.

– Вернуться и доказать, что провал с «Динамо» был случайностью – достаточная мотивация?

– Я не думаю, что работу в ,«Динамо» можно назвать провалом. Да, все задачи наверное не были выполнены. Но мне кажется, что надо было до конца доработать сезон. Вот тогда можно было говорить о работе более правильно.

Я не скажу, что это провал, но и конечно, сложно считать результаты удовлетворительными. Вернуться в «Ростов» и доказать – он не пойдет на это в ближайшее время.

Мне кажется, что когда Карпин закончит работу, вот тогда он, возможно, возглавит какую-нибудь команду чемпионата России. Но вероятность того, что это будет «Ростов», невысока.