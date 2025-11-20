«Арсеналу» интересен Мактоминей, «Наполи» не продаст игрока дешевле € 80 млн — TEAMtalk

Чемпионат.comиещё 1

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Скотту Мактоминею. «Тоттенхэм», «Эвертон» и бывший клуб 28-летнего футболиста «Манчестер Юнайтед» также следят за ним. Об этом сообщает TEAMtalk.

«Арсеналу» интересен Мактоминей, «Наполи» не продаст игрока дешевле €80 млн
© Global Look Press

По информации источника, главный тренер неаполитанской команды Антонио Конте считает Мактоминея важнейшим игроком, по этой причине «Наполи» не намерен продавать его дешевле € 80 млн. Сам полузащитник также счастлив в итальянском клубе и будет готов вернуться в чемпионат Англии только в случае максимально подходящего предложения.

В нынешнем сезоне Мактоминей принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости