«Арсеналу» интересен Мактоминей, «Наполи» не продаст игрока дешевле €80 млн

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Скотту Мактоминею. «Тоттенхэм», «Эвертон» и бывший клуб 28-летнего футболиста «Манчестер Юнайтед» также следят за ним. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, главный тренер неаполитанской команды Антонио Конте считает Мактоминея важнейшим игроком, по этой причине «Наполи» не намерен продавать его дешевле € 80 млн. Сам полузащитник также счастлив в итальянском клубе и будет готов вернуться в чемпионат Англии только в случае максимально подходящего предложения.

В нынешнем сезоне Мактоминей принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.