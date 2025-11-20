Куртуа сравнил Карло Анчелотти и Хаби Алонсо

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа сравнил бывшего тренера команды Карло Анчелотти с нынешним наставником «сливочных» Хаби Алонсо.

«Анчелотти был для меня как отец или дедушка. Хаби более современен. Они оба очень хорошие тренеры, у каждого свой стиль. Сказать, что нам не хватает Анчелотти, было бы неуважением к Хаби. У нас хорошие отношения с Алонсо. Это нормально, когда некоторые игроки недовольны тем, что играют меньше. В нашей команде всё обсуждается открыто, никаких проблем не возникает», — приводит слова Куртуа Football Espana.

Хаби Алонсо возглавил мадридский клуб перед началом нынешнего сезона. Анчелотти работал в команде с 2013 по 2015 годы, а также с 2021 по 2025 годы.