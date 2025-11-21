Гаттузо высказался о результатах жеребьевки плей-офф за выход на ЧМ

Гаттузо о Северной Ирландии: «Физически мощная, никогда не сдается, но Италия смотрит вперед с уверенностью»

Дженнаро Гаттузо высказался о стыковом матче 1/2 финала отбора ЧМ-2026 против сборной Северной Ирландии. Игра пройдет 26 марта 2026 года.

«Северная Ирландия физически мощная команда, никогда не сдается. Мы должны бороться, говорю об этом уже три месяца. Мы знали, что придется играть в плей-офф. Это путь, где нам нужно прибавлять (Италия пропустила два последних ЧМ после поражений в стыковых матчах – Спортс”), но смотрим вперед с уверенностью. Я не думаю, что проблема в тактике, у тактических схем есть плюсы и минусы. Нам нужно работать над своей хрупкостью, но когда мы делаем все хорошо, мы конкурентоспособны. Нельзя совершать ошибки, как это было на днях [1:4 от Норвегии]. У нас будет время поработать над схемами, изучим соперника», – сказал тренер сборной Италии.
