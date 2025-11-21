Травмированные игроки ЦСКА могут сыграть со «Спартаком»

Игроки ЦСКА Мойзес и Алвес могут принять участие в матче со «Спартаком».

Врач ЦСКА допустил, что восстановившиеся от травм Мойзес и Матеус Алвес примут участие в субботнем матче РПЛ со «Спартаком».

Защитник Мойзес последний раз выходил на поле 25 октября, хавбек Алвес – 5 октября.