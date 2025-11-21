Травмированные игроки ЦСКА могут сыграть со «Спартаком»

Мойзес и Алвес могут сыграть со «Спартаком». Футболисты ЦСКА были травмированы с октября
Врач ЦСКА допустил, что восстановившиеся от травм Мойзес и Матеус Алвес примут участие в субботнем матче РПЛ со «Спартаком».
Защитник Мойзес последний раз выходил на поле 25 октября, хавбек Алвес – 5 октября.
«В дерби примут участие все футболисты, которые имеют хоть минимальный шанс на попадание в заявку, а кто уже сыграет, а кто нет — решит тренер. Мойзес и Алвес готовятся в общей группе», — сказал Эдуард Безуглов.
