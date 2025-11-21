Увольнение Станковича назвали необоснованным

Спортивный комментатор Константин Генич подверг сомнению обоснованность увольнения Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака». Его слова приводит «КП Спорт».

«Увольнение Станковича не выглядит логичным именно сейчас, потому что в последних пяти матчах «Спартак» одержал четыре победы. Очень яркая игра была с «Локомотивом». Очень неплохой матч в целом «Спартак» выдал в Грозном», — отметил комментатор.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Деян Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.

11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.