Тренер «Урала» назвал три главных отличия Первой лиги от РПЛ

Тренер «Урала» Мирослав Ромащенко определил три главных отличия Первой лиги от РПЛ.

«Я увидел Первую лигу достаточно зрелой и силовой. Здесь важны дуэли, единоборства, поэтому очень многое завязано на функциональной готовности футболистов. При этом в дивизионе есть игроки хорошего качества, работают квалифицированные тренеры. Чемпионат сложный в плане логистики, возможностей для тренировочного процесса и восстановления — и тем не менее очень интересный. О непростой логистике я уже сказал. Второе отличие — стилистика игры. В Первой лиге футбол немного иной, чем в РПЛ. Атакующую модель игры априори выстраивать тяжелее, чем оборонительную, а здесь — особенно, в силу специфики чемпионата. Большинство команд ФНЛ исповедуют немного иную манеру игры, чем мы видим в Премьер-Лиге. При этом мне нравится, что достаточно много тренеров здесь пытаются нивелировать разницу в классе футболистов за счёт своих идей, прятать её. И третий момент — поля. Всё-таки в ФНЛ искусственных газонов значительно больше, чем в РПЛ», — рассказал Ромащенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На данный момент лидирует в Первой лиге «Урал». У команды 39 очков в 19 встречах.