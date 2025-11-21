Орлов объяснил, почему Мостовому дали «Джентльмена года»

Известный футбольный журналист и комментатор Геннадий Орлов отреагировал на вручение премии «Джентльмен года» полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому. Ранее такое решение вызвало ряд дискуссий в СМИ и соцсетях, ведь Мостовой по ходу сезона был оштрафован за оскорбительные кричалки в адрес «Спартака», что противоречит «джентльменскому» поведению. Однако Орлов вспомнил ситуацию с попыткой похищения Мостового — футболист самостоятельно отбился от преступников.

«Замечательно, что Мостовой получил премию «Джентльмен года». Красивая церемония, шьют фрак. Он мужественно проявил себя в поединке с бандитами. Мостовой — игрок основного состава, иногда не появляется на поле, но парень хороший, достоин награды», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».