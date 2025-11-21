Умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Дитер Херцог, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Германского футбольного союза.

Спортсмен скончался в возрасте 79 лет. Причина смерти не уточняется.

Херцог родился в 1946 году в Германии. Заниматься футболом он начал еще в детстве, благодаря чему в течение 5 лет играл за коллективы "Боттроп" и "Хамборн 07" в региональной лиге. В 30 лет перешел в клуб "Байер 04".

Херцог получил звание чемпиона в 1990 году в составе сборной ФРГ. Он дважды выходил на поле, но так и не сыграл в финале турнира. Спортсмен занимал позицию полузащитника и выступал за германские клубы "Хамборн 07", "Фортуна" и "Байер".