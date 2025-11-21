Экс-тренер рассказал, как Аргентина перехватила Месси у Испании

Бывший главный тренер сборной Аргентины Хосе Пекерман рассказал, как организовал товарищеский матч с целью заиграть Лионеля Месси за Аргентину и предотвратить его переход в Испанию.

В июне 2004 Месси дебютировал за молодежную команду Аргентины в матче с Парагваем (8:0). Месси вышел во втором тайме, отдал две голевые передачи и забил гол.