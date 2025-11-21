Ротенберг ответил, готов ли возглавить «Динамо»

Главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг ответил на вопрос, готов ли занять пост главного тренера бело-голубых.

«Соглашусь ли, если руководство предложит стать главным тренером? Вы мне это предлагаете? (улыбается). Я сейчас сконцентрирован на сборной России. Готовимся к Кубку Первого канала, все мысли только об этом. У «Динамо» лучшие болельщики, лучшая арена, замечательная инфраструктура, сильные игроки. Я верю, что «Динамо» станет чемпионом, и мы все будем помогать», — цитирует Ротенберга Metaratings.

Напомним, московское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым 17 ноября 2025 года.