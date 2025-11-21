Бубнов дал совет тренеру «Пари НН» Шпилевскому по использованию Грулёва

Чемпионат.com

Бывший футболист Александр Бубнов подсказал главному тренеру «Пари Нижний Новгород» Алексею Шпилевскому, как можно использовать нападающего Вячеслава Грулёва.

Бубнов дал совет тренеру «Пари НН»
© Чемпионат

«Сейчас я могу Шпилевскому подсказать. Вот у тебя Грулёв не играет, да? Ты посмотри, какая машина. Ну, ставь его крайним защитником, как Дмитриева ставили всё время, и он попрёт. Попрёт, потому что в атаке подключаться всё есть. Сзади и головой это брать — он жёсткий, борется, всё. Таких примеров тысячи уже в мировом футболе», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 26-летний Вячеслав Грулёв провёл 13 матчей, в которых забил один мяч.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости