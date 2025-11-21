Карпин объяснил, почему российские футболисты почти не выступают в Европе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, почему мало российских футболистов выступают в Европе.

© Sports.ru

– Почему сейчас так мало российских футболистов играет в ведущих европейских чемпионатах? В чем основная причина такой разницы с показателями 20-летней давности?

– Я бы даже сказал не 20-летней давности, а 30-летней.

Я думаю, им просто нет смысла уезжать. Из-за финансов. Зачем уезжать, если и здесь платят хорошо, – сказал Валерий Карпин.