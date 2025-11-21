Полузащитник «Челси» пропустит матчи с «Барселоной» и «Арсеналом»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска сообщил, что полузащитник его команды Коул Палмер не сможет помочь «синим» в матчах Лиги чемпионов и АПЛ с «Барселоной» и «Арсеналом» соответственно. По словам Марески, с футболистом произошёл несчастный случай — он сломал палец на ноге.

«С «Бёрнли» Коул, вероятно, не сыграет. С «Барселоной» и «Арсеналом» точно нет. К сожалению, с ним произошёл несчастный случай. Он ударился пальцем ноги… Перелом. Палмер почти оправился от травмы паха, но теперь у него возникла новая проблема», — приводит слова Марески журналист и инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети X.