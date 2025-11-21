Мостовой рассказал о праздновании гола после попытки похищения

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой ответил, как возникла идея с празднованием гола в ворота "Локомотива" после попытки похищения.

"Придумал сам. Посоветовался только, не будет ли это как-то неправильно выглядеть по отношению к правоохранительным органам, потому что они и провели большую работу, и в целом оперативно поймали тех людей. Я не то, чтобы хотел шутить над этой ситуацией. Но вы правы, я хотел показать, что со мной всё хорошо, чтобы никто не переживал, в том числе и за моё ментальное состояние", - сказал Мостовой в интервью "КП Спорт".

Андрей Мостовой забил гол в ворота "Локомотива" в 14-м туре чемпионата России и отпраздновал его с отсылкой на своё несостоявшееся похищение, надев на голову балаклаву. Главный судья встречи Артём Чистяков показал игроку за это жёлтую карточку.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в составе "Зенита" в 20 играх во всех турнирах, отметился шестью забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи.

После 15 сыгранных туров "Зенит" располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 30 набранных очков.