Вратарь «Зенита» высказался о поведении Глушенкова

Вратарь «Зенита» Денис Адамов в интервью корреспонденту «Спорт День за Днем» Алексею МИХАЙЛОВУ высказался об игре и поведении нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

– В последнее время было много разговоров про поведение Максима Глушенкова. Особенно, после игры с «Краснодаром» многих удивило его немногословное интервью, и то, что он не празднует голы.

– Честно, мне вообще без разницы. Забивает, и все. А там уже празднует-не празднует – его личное дело. Я думаю, он сам решит, что делать после голов.

– Но в целом с настроением Глушенкова внутри команды проблем нет?

– Он в рабочем, нормальном настроении. Никаких проблем не замечал.

– Как оценишь его игру в сезоне? Нынешний Глушенков – один из незаменимых игроков основы «Зенита»?

– Оценю потрясающе. Когда человек выходит и делает результат, плохо никак не оценишь. Все рады, и если он будет еще больше забивать, мы будем еще больше радоваться. По поводу незаменимого, думаю, тренеры решат, но когда игрок выходит и делает разницу, понятно, что тренер будет выбирать его.

В нынешнем сезоне 26-летний Глушенков забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач в 17 матчах за «Зенит».