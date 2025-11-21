Экс-полузащитник «Спартака» выразил желание поработать тренером клуба

Экс-полузащитник «Спартака» Ивелин Попов высказался о возможности поработать главным тренером в столичном клубе.

© ФК "Спартак"

«Конечно, мне было бы интересно поработать в «Спартаке». Я готов рассмотреть такую возможность. Я знаю обстановку, знаком с нравами болельщиков, для меня было бы очень здорово, если бы поступило такое предложение», — сказал Попов.

‎В прошедшую ноябрьскую паузу на матчи сборных «Спартак» уволил Деяна Станковича с должности главного тренера. Наставник покинул клуб менее чем через сезон работы.

Исполняющим обязанности назначен Вадим Романов, входивший ранен в тренерский штаб сербского специалиста.

‎

‎После 15 туров РПЛ «Спартак» занимает 6-е место с 25-ю очками в общей турнирной таблице.

Столичное дерби между ЦСКА и красно-белыми состоится завтра, 22 ноября, в Москве, на стадионе «Лукойл Арена». Начало матча — в 16:45 по московскому времени.