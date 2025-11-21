Генич поделился информацией о состоянии Акинфеева

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился информацией о состоянии голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

"Говорят, Акинфеев играть в дерби не будет. Я не знаю, правда это или нет, но говорят, что повреждение", - сказал Генич в интервью "РБ Спорт".

Напомним, что Игорь Акинфеев получил травму в матче 11-го тура против "Спартака" (3:2). Сообщалось, что у голкипера "армейцев" надрыв связок.

Матч между "Спартаком" и ЦСКА состоится в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

После 15 сыгранных туров чемпионата России команда Фабио Челестини занимает вторую строчку в турнирной таблице с 33 набранными очками, а красно-белые располагаются на шестой позиции, имея в своём активе 25 баллов.