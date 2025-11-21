Тренер «Балтики» назвал самого незаменимого игрока команды

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев поделился мнением о вратаре команды Максиме Бориско.

© ФК "Балтика"

"Бориско не эмоционирует ярко после каких-то эпизодов, ошибок или сумасшедших сейвов, которые не ожидаешь от него. Практически всегда стабилен. Постоянно анализирует то, что происходит вокруг и делает правильные выводы. Макс своей работой и отношением добился того, что он незаменим", - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

Максим Бориско в текущем сезоне в составе "Балтики" принял участие в 15 встречах РПЛ, девять из которых сыграл "на ноль". В ноябре 25-лтний голкипер впервые получил вызов в национальную команду России, но пока не получил игровых минут.

Отметим, что калининградцы в текущем сезоне пропустили меньше всех команд в российском чемпионате - семь мячей.

После 15 сыгранных туров "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 28 набранных очков.

Следующий матч подопечные Андрея Талалаева проведут на выезде против "Оренбурга". Игра пройдёт в субботу, 22 ноября. Начало - в 14:00 по московскому времени.