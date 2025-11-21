17-летний футболист перенес сердечный приступ во время игры

У 17-летнего футболиста Ахмета Ямана произошел сердечный приступ во время игры с друзьями в турецком городе Ширнак. Об этом сообщает DHA.

Вечером 20 ноября подросток играл с друзьями, почувствовал себя плохо, а затем потерял сознание во время футбольного матча на стадионе с искусственным покрытием.

Молодого человека сразу доставили в больницу Улудере, но врачи не смогли его спасти.

