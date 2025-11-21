Ротенберг прокомментировал уход Карпина из «Динамо»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг прокомментировал уход Валерия Карпина из футбольного «Динамо».

© Sports.ru

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера клуба Мир РПЛ. Он объяснил это желанием сосредоточиться на работе в сборной.

– Что пожелаете Валерию Карпину после ухода из «Динамо»?

– Пожелаю побед сборной России, – сказал Ротенберг.

