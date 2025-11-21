Гвардиола высказался о том, что Руни не включил Холанда в топ-3 игроков АПЛ

Пеп о том, что Руни не включил Холанда в топ-3 игроков сезона АПЛ: «Это не проблема. Эрлинг невероятен, он продолжает бить рекорды»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о том, что Уэйн Руни не включил Эрлинга Холанда в свою тройку лучших игроков текущего сезона АПЛ. Экс-форвард «МЮ» назвал Энтойна Семеньо, Бриана Мбемо и Виктора Дьокереш
«Это его мнение, и это не имеет значения. Все нормально. Это не какая-то большая проблема. Эрлинг невероятен в этом сезоне. Он побил все рекорды и продолжает бить множество личных и индивидуальных рекордов в Премьер-лиге и за сборную Норвегии. Я рад за него и его национальную команду. Многие игроки сборной Норвегии даже не были рождены, когда их страна в последний раз участвовала на чемпионате мира. Они невероятно выступили в квалификации: забили много голов и показали очень хороший футбол. Эрлинг – игрок мирового класса и заслуживает играть на чемпионате мира. Он в идеальном возрасте. Я очень счастлив за него», – сказал Гвардиола.
