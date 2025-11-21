Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился рассуждениями по поводу отношений.

– Знал футболистов, которые долго избегали серьезных отношений, потому что загонялись на тему, что девушкам от них нужно прежде всего финансовое обеспечение.

– У отца это любимая тема. Он за меня сильно переживает, что у разбитого корыта останусь – историй-то много у нас в футболе таких.

Я насчет денег в этом смысле вообще не думал. Но у меня был другой загон – серьезные отношения могут помешать именно в моей спортивной карьере, будут отвлекать.

Я с этим столкнулся, у меня были отношения, и мне показалось, что я как будто свернул не туда. При этом я был в эмоциях, сам не замечал, что происходит, но мое окружение чуть-чуть намекало – не все в порядке. А там был момент, когда надо было что-то решать.

Мне в целом было комфортно, нормально, но я понимал, что сейчас чуть-чуть, и можно сойти с рельс. И, может быть, какой-то психологический блок у меня остался, потому что долгое время не получается с серьезными отношениями.

Но ребята постарше поддерживают, мол, все впереди и говорят: Андрюша, даже вообще не переживай! – сказал Андрей Мостовой.