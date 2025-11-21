Экс-легионер ЦСКА приедет в Москву на матчи клуба

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия приедет в Россию и посетит матчи московского клуба, сообщает пресс‑служба «красно‑синих».

© Матч ТВ

Думбия будет присутствовать на двух матчах ЦСКА на «ВЭБ Арене»: 26 ноября с махачкалинским «Динамо» и 29 ноября с «Оренбургом».

Изначально матчи ЦСКА должен был посетить другой экс‑футболист московского клуба Жо, но он не сможет прилететь в Россию. СМИ сообщали, что у футболиста появились проблемы с законом из‑за невыплаты алиментов.

Думбия 37 лет, он защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2015 год, в составе столичного клуба футболист стал трехкратным победителем чемпионата России и двукратным обладателем Кубка страны.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и FONBET Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.