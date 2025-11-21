Мостовой высказался об игровой практике в «Зените»

Андрей Мостовой об игровом времени: «Был монолог Семака – не посчитал правильным что-то спрашивать, все было очевидно. Не вижу смысла после каждого раза как дятел подходить»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мыслями о своей форме и игровом времени в этом сезоне.
Футболист забил 6 голов и сделал 1 передачу в 14 матчах Мир РПЛ. В среднем он проводит на поле 38 минут.
– Форма-то у вас сейчас действительно неплохая и статистика говорит за вас.
– У меня было очень хорошее начало сезона. Первые три матча неплохо провел, награды лучшему игроку матча забирал, голы забивал, передачи отдавал.
Но потом решили, что, видимо, я плохо сыграл одну игру, и все. Это «Зенит», это конкуренция, тут постоянно так.
Пытаюсь анализировать, внутри себя разобраться. Установка себе такая: я делаю свою работу, а как тренер решит, так и решит.
– Есть такая опция, как поговорить с Сергеем Семаком? Или в «Зените» не очень такое принято?
– У нас состоялся небольшой разговор перед «Локомотивом» с Сергеем Богдановичем. Я все понял и выслушал.
– То есть это не диалог? Полемики такой разговор не подразумевает?
– Да, это был монолог, и я не посчитал правильным что-то спрашивать. По мне все было и так очевидно.
А так Сергей Богданович разговаривает с игроками, но я не вижу смысла после каждого раза, когда не попадаю в состав, как дятел подходить и выспрашивать: А почему? А как? – сказал Андрей Мостовой.
