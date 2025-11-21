«Челси» изготовил для Палмера специальную бутсу из-за трещины на мизинце, чтобы ускорить возвращение игрока

Как передает The Telegraph, «Челси» изготовил специальную футбольную бутсу для Коула Палмера, чтобы помочь полузащитнику быстрее восстановиться после травмы пальца на ноге.

«Челси» изготовил для полузащитника специальную бутсу
Сообщается, что в среду вечером Палмер ударился мизинцем в своем доме и получил небольшую трещину.

По словам источника, клуб пытается ускорить возвращение игрока и подготовил для него бутсу, которая смягчает нагрузку на поврежденный палец. Ожидается, что это позволит Палмеру вернуться на поле уже на следующей неделе.

