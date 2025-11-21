Дзюба впервые за долгое время вошел в заявку "Акрона" на матч

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба впервые с октября попал в заявку команды на матч Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба "Акрона".

В пятницу в Самаре "Акрон" встретится с "Сочи" в рамках 16-го тура Мир - РПЛ. Дзюба остался в запасе тольяттинской команды. Начало встречи запланировано на 18:30 мск.

Из-за повреждения, полученного в домашней встрече национального первенства против московского "Локомотива" (1:1), Дзюба не принял участия в гостевой игре 14-го тура РПЛ против "Ростова" (1:0) и пропустил выездной матч 15-го тура чемпионата против московского "Динамо" (2:1). На счету нападающего 4 забитых мяча и 2 голевые передачи в 13 матчах чемпионата России в нынешнем сезоне.

Дзюбе 37 лет, ему принадлежат рекорды по количеству забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). По ходу карьеры он выступал за петербургский "Зенит", в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. Также футболист играл за "Локомотив", московский "Спартак", томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал" и турецкий клуб "Адана Демирспор".