Два ассиста Дзюбы помогли «Акрону» совершить камбэк в матче РПЛ с «Сочи»

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Чебан из Москвы. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 35-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Сочи» Антон Зиньковский. На 56-й минуте полузащитник Игнасио Сааведра укрепил преимущество гостей. На 63-й минуте полузащитник Дмитрий Пестряков сократил отставание «Акрона». Через две минуты Пестряков оформил дубль. На 80-й минуте защитник Марат Бокоев вывел красно-чёрных вперёд.

Отметим, что в качестве ассистента в двух последних голах «Акрона» в игре выступил 37-летний нападающий Артём Дзюба.

После 16 матчей РПЛ «Акрон» набрал 21 очко и занимает седьмое место. «Сочи» заработал восемь очков и располагается на 15-й строчке.