Тренер «Акрона» Тедеев высказался о камбэке команды в матче РПЛ с «Сочи»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением, за счёт чего его команда одержала волевую победу в матче 16‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». По ходу встречи красно-чёрные уступали со счётом 0:2, однако выиграли со счётом 3:2.

— Победили за счёт воли, характера и мастерства игроков. И большого‑большого желания. Первый тайм был очень плохим, а второй — великолепным.

– Почему вы проигрывали со счётом 0:2?

– Допустили очень много ошибок. Не хватало движения, мобильности в серединке поля. Поэтому мы внесли корректировки, и это нам помогло.

– Когда раньше делали три замены в перерыве?

– Никогда. И надеюсь, что это больше не повторится. Потому что это неправильно.

Нам пришлось делать замены. Я понимал для себя, что в такие великие дни, которые проходят в моей родной республике, в День святого Георгия, я не мог проигрывать. Поэтому я думал только об одном: надо этот матч вырывать. Потому что я понимал, что мы сильнее.

– Не было мысли, что Дзюба вышел поздно?

– Нет. Мы понимали, что он готов именно на это время. У нас впереди ещё матчи, надо беречь футболиста, — заявил Тедеев в эфире «Матч ТВ».