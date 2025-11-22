Акинфеев вернется в стартовый состав ЦСКА в матче со «Спартаком»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вернется в стартовый состав команды в матче 16-го тура Российской-премьер-лиги со «Спартаком». Об этом сообщается в Telegram-канале красно-синих.

Акинфеев выйдет на поле впервые с 5 октября. Тогда, в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» голкипер получил травму голеностопа. Вместо него место в воротах ЦСКА занимал Владислав Тороп.

Матч «Спартака» и ЦСКА пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

39-летний Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении всей карьеры. Голкипер дебютировал в составе армейцев в 2003 году. Вместе с клубом он становился победителем Кубка УЕФА, шесть раз выигрывал чемпионат России и восемь раз — Кубок страны.