Экс-форвард «Зенита» Юри Алберто хочет вернуться в Европу

Бразильский нападающий Юри Алберто, ныне выступающий за «Коринтианс», выразил желание вернуться играть в Европе. Это заявление последовало на фоне сообщений об интересе к футболисту со стороны итальянской «Ромы».

«Хочу вернуться в Европу. Когда я перешел в «Зенит», это был прекрасный шанс сыграть в еврокубках. Я дебютировал в Лиге Европы. Выйти против «Бетиса» на их стадионе — особенное событие. Но, к сожалению, произошедшее на Украине положило конец мечте. Если Бог даст, попаду в будущем и в Лигу Чемпионов», — приводит слова Юри Алберто издание AS.

Ранее Алберто представлял «Зенит». Он присоединился к петербургской команде в начале 2022 года, перейдя из «Интернасьонала». Сумма трансфера составила € 25 млн. В составе «Зенита» бразильский форвард провел 15 матчей, в которых отличился 6 забитыми мячами. Спустя полгода после перехода в российский клуб, Юри Алберто покинул его.