«Балтика» сыграла вничью с «Оренбургом»

«Оренбург» и калининградская «Балтика» сыграли вничью в матче 16‑го тура МИР Российской премьер‑лиги.

© Мир Российская Премьер-Лига

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 0:0. Главный тренер оренбургской команды Ильдар Ахметзянов пропускал игру из‑за дисквалификации, его обязанности исполнял Дмитрий Белоруков.

«Балтика» продлила беспроигрышную серию РПЛ до шести матчей и с 29 очками расположилась на пятой строчке в турнирной таблице, «Оренбург» (12 очков) идет 14‑м.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с ЦСКА, «Балтика» примет «Спартак». Оба матча пройдут 29 ноября.