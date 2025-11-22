Слуцкий не смог стать чемпионом Китая с «Шанхай Шэньхуа»

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, во второй раз подряд занял второе место в чемпионате Китая.

© Global look

В заключительном туре подопечные российского специалиста одолели «Тяньцзинь» со счетом 3:1. В параллельном матче «Шанхай Порту» обыграл «Далянь Инбо» и набрал 66 очков.

В активе команды Слуцкого 64 балла.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.