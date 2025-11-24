Зобнин стал вторым игроком по количеству матчей за «Спартак» в ЧР

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отыграл 226 матчей за первую команду красно-белых в рамках чемпионата России, сыграв в 16-м туре Мир РПЛ с ЦСКА. Хавбек догнал Дмитрия Комбарова по количеству проведённых игр за московскую команду, больше матчей в составе красно-белых только у Егора Титова (324). Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. Ранее он играл за московское «Динамо».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА прошёл в субботу, 22 ноября. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка. ЦСКА — второй (33).

«Спартак» расположился на шестой строчке, в активе красно-белых 28 очков.